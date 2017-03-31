Юрий Шлеев - статистика
#88 | Вратарь
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Шлеев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Шлеев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|2
|-8
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|81'
|31.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)