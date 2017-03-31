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    Юрий Шлеев - статистика

    #88 | Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Шлеев
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 2 -8 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2017 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    81'
    31.03.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
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