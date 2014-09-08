Мухамед Демири - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мухамед
|Фамилия
|Демири
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мухамед
|Фамилия
|Демири
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2014
|1' -74'
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|09.10.2014
|1' -90'
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|46' -90'
|Испания
|5:1
|Северная Македония