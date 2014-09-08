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    Мухамед Демири - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мухамед
    Фамилия Демири
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Родной город Берн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2014 1' -74' Северная Македония 0:2 Словакия
    09.10.2014 1' -90' Северная Македония 3:2 Люксембург
    08.09.2014 46' -90' Испания 5:1 Северная Македония
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