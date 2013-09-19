Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Янив Катан - статистика

    Нападающий
    Имя Янив
    Фамилия Катан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 1981 (42 года)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2013 67' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Маккаби (Хайфа)
    19.09.2013 1' -69' Маккаби (Хайфа) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    • Читайте нас: 
    11