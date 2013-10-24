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Янив Катан - статистика

Завершил карьеру
27 января 1981 (45)
#20 | Нападающий
184 см | 77 кг
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби Х
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
3 : 2
24.10.2013
Маккаби Х
67' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби Х
0 : 1
19.09.2013
АЗ Алкмаар
1' - 69'
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