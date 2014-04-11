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    Йорди Броувер - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Йорди
    Фамилия Броувер
    Состав Без клуба
    Родной город Гаага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2014 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    11.04.2014 64' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
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