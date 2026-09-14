Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Серасхов - статистика

Луки-Энергия
5 февраля 1994 (32), Москва
#11 | Защитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
64' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 46'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
14
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Енисей-М
1 : 0
09.08.2026
Луки-Энергия
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
70' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
1' - 87'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
36' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
3 : 0
24.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
0 : 1
10.05.2026
Луки-Энергия
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
26.04.2026
Луки-Энергия
71' - 90'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Луки-Энергия
3 : 0
19.04.2026
Енисей-М
1' - 90'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
Был в запасе
Главные новости
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+