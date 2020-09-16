Сергей Цыганов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Цыганов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Цыганов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -61'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)