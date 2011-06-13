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    Адам Байбатыров - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Адам
    Отчество Камалдинович
    Фамилия Байбатыров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2011 1' -69' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.06.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
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