Тато - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Луис Альберто
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Луис Альберто
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|1' -78'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|06.03.2011
|88' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:3
|Реал (Мадрид)