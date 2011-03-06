Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тато - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Луис Альберто
    Фамилия Диас
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июля 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 1' -78' Спортинг (Хихон) 2:1 Расинг (Сантандер)
    06.03.2011 88' -90' Расинг (Сантандер) 1:3 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11