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    Хуберт Волакиевич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Хуберт
    Фамилия Волакиевич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 октября 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 1' -61' Брага (Брага) 2:0 Лех (Познань)
    17.02.2011 Был в запасе Лех (Познань) 1:0 Брага (Брага)
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