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    Войо Убипарип - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Войо
    Фамилия Убипарип
    Состав Без клуба
    Родной город Нови-Сад
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 71' -90' Брага (Брага) 2:0 Лех (Познань)
    17.02.2011 84' -90' Лех (Познань) 1:0 Брага (Брага)
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