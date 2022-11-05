Константинос Стафилидис - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Стафилидис
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Стафилидис
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 70'
|Кельн
|0:1
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вердер
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Бохум
|0:2
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|13
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -70'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|18.02.2023
|46' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|5:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|28.01.2023
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|12.11.2022
|1' -73'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|58'
|08.11.2022
|71' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|05.11.2022
|1' -78'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|29.10.2022
|73' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|23.10.2022
|79' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|08.10.2022
|60' -90'
|Бохум (Бохум)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|26.08.2022
|1' -53'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Бохум (Бохум)
|42'
|06.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|39' 13'