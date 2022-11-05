Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Константинос Стафилидис - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Константинос
    Фамилия Стафилидис
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 70' Кельн 0:1 Бохум Германия. Бундеслига, 24 тур
    04.03.2023 Был в запасе Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 46' - 90' Бохум 0:2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11