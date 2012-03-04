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    Сандро Визер - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Сандро
    Фамилия Визер
    Состав Без клуба
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2012 62' -90' Бавария (Мюнхен) 7:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    04.03.2012 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Кельн (Кельн)
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