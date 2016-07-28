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    Христос Аравидис - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Христос
    Фамилия Аравидис
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 марта 1987 (35 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 61' -90' АЕК (Афины) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    28.07.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 АЕК (Афины)
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