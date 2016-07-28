Христос Аравидис - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Аравидис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1987 (35 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Аравидис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|61' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|28.07.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|АЕК (Афины)