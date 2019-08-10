Бенжамин Жанно - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Жанно
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Жанно
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|10.08.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)