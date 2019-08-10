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    Бенжамин Жанно - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бенжамин
    Фамилия Жанно
    Команда Кан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Дижон (Дижон)
    10.08.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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