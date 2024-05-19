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Карим Ансарифард
Статистика
Карим Ансарифард - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1990 (36)
#17 | Нападающий
187 см
Иран
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Кубок Азии 2023
Лига конференций 2023/2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Чемпионат мира 2022
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Греция. Суперлига 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
12
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 2
19.05.2024
ПАОК
86' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 4
15.05.2024
Арис
80' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
77' - 90'
82'
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
1' - 75'
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
73' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
3 : 0
03.04.2024
Арис
67' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
3 : 1
31.03.2024
ПАС Ламия
1' - 46'
32'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
0 : 1
10.03.2024
Арис
46' - 90'
66'
Греция. Суперлига, 26 тур
Арис
3 : 3
03.03.2024
АЕК
1' - 46'
43'
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
2 : 0
28.02.2024
Арис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Арис
2 : 0
25.02.2024
Волос
71' - 90'
88'
84'
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
0 : 2
17.02.2024
Арис
70' - 90'
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