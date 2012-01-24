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    Паскаль Феиндуно - статистика

    Нападающий
    Имя Паскаль
    Фамилия Феиндуно
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 1981 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 1' -76' Гана 1:1 Гвинея
    21'
    28.01.2012 1' -63' Ботсвана 1:6 Гвинея
    24.01.2012 1' -90' Мали 1:0 Гвинея
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