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Джордан Роудс
Статистика
Джордан Роудс - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1990 (36), Олдхэм
#29 | Нападающий
185 см | 71 кг
Шотландия | Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
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Блэкпул
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Блэкпул
1 : 2
01.12.2024
Бирмингем Сити
81' - 46'
55'
Англия. Кубок, 1 раунд
Гиллинхэм
0 : 2
02.11.2024
Блэкпул
70' - 90'
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