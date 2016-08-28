Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2010/2011