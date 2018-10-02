Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011