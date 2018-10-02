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Даниэль Коларж
Статистика
Даниэль Коларж - статистика
Завершил карьеру
27 октября 1985 (40), Прага
#26 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Чехия
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виктория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 тур
Рома
5 : 0
02.10.2018
Виктория
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Виктория
2 : 2
19.09.2018
ЦСКА
1' - 64'
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