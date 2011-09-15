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    Дардан Рексхепи - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Дардан
    Фамилия Рексхепи
    Команда Броммапойкарна
    Состав Основной
    Родной город Лунд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2011 Был в запасе Мальме (Мальме) 1:2 Аустрия (Вена)
    15.09.2011 84' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Мальме (Мальме)
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