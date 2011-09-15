Дардан Рексхепи - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дардан
|Фамилия
|Рексхепи
|Команда
|Броммапойкарна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лунд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Имя
|Дардан
|Фамилия
|Рексхепи
|Команда
|Броммапойкарна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лунд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2011
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|15.09.2011
|84' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Мальме (Мальме)