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    Хулиан Луке - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Хулиан
    Фамилия Луке
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:3 Эспаньол (Барселона)
    10.01.2015 62' -90' Реал (Мадрид) 3:0 Эспаньол (Барселона)
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