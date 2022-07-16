Акакий Гогиа - статистика
#3 | Нападающий
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Гогиа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рустави
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 425
тыс
|Имя
|Акакий
|Фамилия
|Гогиа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рустави
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|87'
|23.07.2022
|1' -57'
|Цюрих (Цюрих)
|0:0
|Люцерн (Люцерн)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|4:0
|Цюрих (Цюрих)