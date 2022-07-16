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    Акакий Гогиа - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Акакий
    Фамилия Гогиа
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Рустави
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1992 (31 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 425
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 Был в запасе Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 2:0 Цюрих (Цюрих)
    87'
    23.07.2022 1' -57' Цюрих (Цюрих) 0:0 Люцерн (Люцерн)
    16.07.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 4:0 Цюрих (Цюрих)
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