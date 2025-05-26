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Наваф Аль-Абед - статистика

Завершил карьеру
26 января 1990 (36)
#10 | Полузащитник
170 см
Саудовская Аравия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
11
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
78' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Таавун
3 : 2
20.05.2025
Аль-Рияд
27' - 90'
34'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 3
15.05.2025
Аль-Шабаб
73' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.04.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
13.03.2025
Аль-Рияд
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Рияд
1 : 0
08.03.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
76' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
76' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хиляль
1 : 1
14.02.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
3 : 2
08.02.2025
Аль-Рияд
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Рияд
1 : 0
30.01.2025
Аль-Вахда
78' - 90'
84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Ахли
5 : 0
26.01.2025
Аль-Рияд
83' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.01.2025
Аль-Таавун
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
83' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
2 : 2
09.01.2025
Халидж
88' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 0
24.11.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Вахда
3 : 3
22.08.2024
Аль-Рияд
1' - 46'
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