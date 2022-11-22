Наваф Аль-Абед - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Наваф
|Фамилия
|Аль-Абед
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1990 (33 года)
|Рост
|170
|Имя
|Наваф
|Фамилия
|Аль-Абед
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1990 (33 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|26.11.2022
|46' -90'
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|45' -88'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия
|88'