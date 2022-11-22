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    Наваф Аль-Абед - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Наваф
    Фамилия Аль-Абед
    Команда Аль-Шабаб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1990 (33 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 Был в запасе Саудовская Аравия 1:2 Мексика
    26.11.2022 46' -90' Польша 2:0 Саудовская Аравия
    22.11.2022 45' -88' Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
    88'
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