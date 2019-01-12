Джейсон Лоу - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|80
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|35
|0
|0
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|5:2
|Болтон (Болтон)
|3'
|12.03.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.02.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|4'
|16.02.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|12.02.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|09.02.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.02.2019
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|29.01.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|21.01.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|69'
|01.01.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.12.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|14'
|15.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Лидс (Лидс)
|63'
|08.12.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|01.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|27.11.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|24.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|21'
|10.11.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|02.11.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16'
|20.10.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|24'
|06.10.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|81'
|02.10.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|45'
|22.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|68'
|15.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|25.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.08.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|11.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.08.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Болтон (Болтон)