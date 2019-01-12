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    Джейсон Лоу - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Лоу
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 80
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 35 0 0 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 5:2 Болтон (Болтон)
    3'
    12.03.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    23.02.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    4'
    16.02.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    12.02.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Болтон (Болтон)
    09.02.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    02.02.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Рединг (Рединг)
    21.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.01.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Болтон (Болтон)
    69'
    01.01.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:0 Болтон (Болтон)
    29.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.12.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    14'
    15.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Лидс (Лидс)
    63'
    08.12.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:2 Болтон (Болтон)
    01.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    27.11.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Болтон (Болтон)
    24.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    21'
    10.11.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Суонси (Суонси)
    02.11.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Болтон (Болтон)
    24.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16'
    20.10.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    24'
    06.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    81'
    02.10.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.09.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    45'
    22.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    19.09.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Болтон (Болтон)
    68'
    15.09.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.09.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:2 Болтон (Болтон)
    25.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    22.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.08.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Болтон (Болтон)
    11.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.08.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Болтон (Болтон)
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