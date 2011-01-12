Колин Хили - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Хили
|Команда
|Корк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Хили
|Команда
|Корк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2011
|1' -73'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2011
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|78'