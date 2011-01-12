Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колин Хили - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Колин
    Фамилия Хили
    Команда Корк Сити
    Состав Основной
    Родной город Корк
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2011 1' -73' Арсенал (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.01.2011 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Арсенал (Лондон)
    78'
    • Читайте нас: 
    11