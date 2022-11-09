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    Мэтт Доэрти - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мэтт
    Фамилия Доэрти
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1992 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -65' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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