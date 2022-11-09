Мэтт Доэрти - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Доэрти
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Доэрти
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -65'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)