Бен Ми - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Ми
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сейл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Ми
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сейл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|3'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|23
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Фулхэм (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3'
|11.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|41'
|22.01.2023
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|02.01.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:2
|Брентфорд (Лондон)
|05.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|29.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|50'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:0
|Брентфорд (Лондон)
|19.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.10.2022
|1' -71'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|5:1
|Брентфорд (Лондон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:2
|Лидс (Лидс)
|30.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|20.08.2022
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|80'
|13.08.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|4:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|30'
|07.08.2022
|1' -59'
|Лестер (Лестер)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)