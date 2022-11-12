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    Бен Ми - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Ми
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Родной город Сейл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 1989 (33 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Брентфорд 3:2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    3'
    11.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 23 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:2 Фулхэм (Лондон)
    18.02.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    3'
    11.02.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    41'
    22.01.2023 1' -90' Лидс (Лидс) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    14.01.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    02.01.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    30.12.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:2 Брентфорд (Лондон)
    05.11.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Брентфорд (Лондон)
    29.10.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    50'
    23.10.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 4:0 Брентфорд (Лондон)
    19.10.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    14.10.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    08.10.2022 1' -71' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 5:1 Брентфорд (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    18.09.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:3 Арсенал (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 5:2 Лидс (Лидс)
    30.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    27.08.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    20.08.2022 1' -90' Фулхэм (Лондон) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    80'
    13.08.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 4:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    30'
    07.08.2022 1' -59' Лестер (Лестер) 2:2 Брентфорд (Лондон)
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