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    Марлон Де Хесус - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Марлон
    Фамилия Де Хесус
    Состав Без клуба
    Родной город Ибарра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2011 1' -67' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Маккаби (Хайфа)
    15.09.2011 73' -90' Маккаби (Хайфа) 1:0 АЕК (Ларнака)
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