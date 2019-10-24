Михал Шкварка - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Шкварка
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Шкварка
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2019
|1' -84'
|Ференцварош (Будапешт)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|20'
|24.10.2019
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)