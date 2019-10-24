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    Михал Шкварка - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Михал
    Фамилия Шкварка
    Команда Висла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 августа 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2019 1' -84' Ференцварош (Будапешт) 0:0 ЦСКА (Москва)
    20'
    24.10.2019 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:1 Ференцварош (Будапешт)
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