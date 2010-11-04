Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттео Ливьеро - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Маттео
    Фамилия Ливьеро
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 апреля 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 Был в запасе Лех (Познань) 1:1 Ювентус (Турин)
    04.11.2010 50' -90' Ювентус (Турин) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    • Читайте нас: 
    11