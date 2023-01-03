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    Джерсон Кабрал - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Джерсон
    Фамилия Кабрал
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1991 (32 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2023 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    90'
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 90' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    03.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
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