Джерсон Кабрал - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Джерсон
|Фамилия
|Кабрал
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Джерсон
|Фамилия
|Кабрал
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2023
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|90'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|90' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)