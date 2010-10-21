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    Луис Эдер - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Эдер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1987 (36 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2010 65' -90' АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    21.10.2010 1' -64' Андерлехт (Брюссель) 3:0 АЕК (Афины)
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