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    Марко Щепович - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Щепович
    Состав Без клуба
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1991 (31 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 1' -121' Флора (Таллин) 2:1
    (4:5)п    		 Омония (Никосия)
    05.08.2021 1' -80' Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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