Стефан Зошак - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Зошак
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Зошак
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2010
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Жилина (Жилина)
|03.11.2010
|33' -90'
|Жилина (Жилина)
|0:7
|Марсель (Марсель)
|19.10.2010
|1' -80'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Жилина (Жилина)