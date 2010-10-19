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    Стефан Зошак - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Зошак
    Команда Жилина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2010 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Жилина (Жилина)
    03.11.2010 33' -90' Жилина (Жилина) 0:7 Марсель (Марсель)
    19.10.2010 1' -80' Марсель (Марсель) 1:0 Жилина (Жилина)
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