Джош Моррис - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|47'
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)