Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Кубок Америки 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010