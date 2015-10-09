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    Арменд Алими - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Арменд
    Фамилия Алими
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 84' -90' Белоруссия 0:0 Северная Македония
    09.10.2015 1' -90' Северная Македония 0:2 Украина
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