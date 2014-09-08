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    Александар Тодоровски - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Александар
    Фамилия Тодоровски
    Команда Заглембе
    Состав Основной
    Родной город Кралево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2015 1' -90' Словакия 2:1 Северная Македония
    27.03.2015 63' -90' Северная Македония 1:2 Белоруссия
    08.09.2014 Был в запасе Испания 5:1 Северная Македония
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