Александар Тодоровски - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Тодоровски
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кралево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Тодоровски
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кралево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2015
|1' -90'
|Словакия
|2:1
|Северная Македония
|27.03.2015
|63' -90'
|Северная Македония
|1:2
|Белоруссия
|08.09.2014
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Македония