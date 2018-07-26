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    Артур Едигарян - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Едигарян
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1987 (35 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 5:0 Алашкерт (Мартуни)
    09.08.2018 1' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
    02.08.2018 1' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:0 Сутьеска (Никшич)
    26.07.2018 1' -90' Сутьеска (Никшич) 0:1 Алашкерт (Мартуни)
    63'
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