Артур Едигарян - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Едигарян
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Едигарян
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|5:0
|Алашкерт (Мартуни)
|09.08.2018
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|02.08.2018
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:0
|Сутьеска (Никшич)
|26.07.2018
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|0:1
|Алашкерт (Мартуни)
|63'