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Карлен Мкртчян
Статистика
Карлен Мкртчян - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1988 (37), Ереван
#19 | Полузащитник
175 см | 76 кг
Армения
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Вулверхэмптон
4 : 0
15.08.2019
Пюник
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Пюник
0 : 4
08.08.2019
Вулверхэмптон
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Яблонец
0 : 0
01.08.2019
Пюник
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Шкупи
1 : 2
18.07.2019
Пюник
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Пюник
3 : 3
11.07.2019
Шкупи
1' - 90'
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