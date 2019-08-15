Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011