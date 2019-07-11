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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Шкупи
Пюник - Шкупи: обзор матча 11 июля 2019
Пюник
11.07.2019, четверг, 16:30
Лига Европы, 1 раунд
3 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шкупи
80'
М. Жестоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пюник - Шкупи
ГОЛ! 1:0!
М. Жестоков
Пас отдал
С. Шевчук
80'
Начало матча
Статистика матча Пюник - Шкупи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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Пюник
Шкупи
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Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
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