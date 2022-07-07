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    Грайр Мкоян - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Грайр
    Фамилия Мкоян
    Состав Основной
    Родной город Гюмри
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    07.07.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
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