Статистика по турнирам

Армения. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига Европы 2019/2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011