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    Саша Бьеланович - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Саша
    Фамилия Бьеланович
    Состав Без клуба
    Родной город Задар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1979 (43 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2013 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:3 Интер (Милан)
    15.02.2013 84' -90' Интер (Милан) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    89'
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