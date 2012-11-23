Новак Мартинович - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Новак
|Фамилия
|Мартинович
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Новак
|Фамилия
|Мартинович
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|62' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|23.11.2012
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:5
|Штутгарт (Штутгарт)