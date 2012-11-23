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    Новак Мартинович - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Новак
    Фамилия Мартинович
    Команда ОФК
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1985 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 62' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    23.11.2012 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:5 Штутгарт (Штутгарт)
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