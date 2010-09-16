Адам Сарота - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Сарота
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Сарота
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|84' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)