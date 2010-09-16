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    Адам Сарота - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия Сарота
    Команда Брисбен Роар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 декабря 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 84' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    16.09.2010 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Утрехт (Утрехт)
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