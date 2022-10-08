Мэттью Гудден - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Гудден
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Гудден
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 70'
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 63'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|80' - 90'
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|72' - 90'
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|11.02.2023
|1' - 81'
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|19
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -70'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|1' -63'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|80' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|72' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|11.02.2023
|1' -81'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|45'
|03.02.2023
|61' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|80' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|19.10.2022
|1' -65'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|15.10.2022
|1' -75'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|08.10.2022
|60' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|1' -82'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|1' -82'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.09.2022
|1' -77'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|68' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|29' 69'
|13.08.2022
|1' -89'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|28' 2'
|31.07.2022
|1' -73'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)