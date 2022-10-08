Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мэттью Гудден - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Мэттью
    Фамилия Гудден
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 70' Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 63' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 80' - 90' Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 72' - 90' Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    11.02.2023 1' - 81' Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 19 4 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -70' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    28.02.2023 1' -63' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 80' -90' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 72' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    11.02.2023 1' -81' Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    45'
    03.02.2023 61' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 80' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    19.10.2022 1' -65' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 1' -75' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    08.10.2022 60' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 1' -82' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 1' -82' Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.09.2022 1' -77' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    14.09.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 68' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    29' 69'
    13.08.2022 1' -89' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    28' 2'
    31.07.2022 1' -73' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    • Читайте нас: 
    11