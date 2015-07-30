Якуб Поданы - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Поданы
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Поданы
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2015
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Краснодар (Краснодар)
|30.07.2015
|1' -93'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Слован (Братислава)