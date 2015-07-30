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    Якуб Поданы - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Поданы
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2015 1' -90' Слован (Братислава) 3:3 Краснодар (Краснодар)
    30.07.2015 1' -93' Краснодар (Краснодар) 2:0 Слован (Братислава)
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