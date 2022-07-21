Мухаммет Демир - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мухаммет
|Фамилия
|Демир
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мухаммет
|Фамилия
|Демир
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|1' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|89' 26'
|28.07.2022
|60' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|69' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)