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    Мухаммет Демир - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мухаммет
    Фамилия Демир
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 1' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    89' 26'
    28.07.2022 60' -90' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 69' -90' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
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