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    Петер Кабат - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Петер
    Фамилия Кабат
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дебрецен 3 2 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Дебрецен (Дебрецен) 2:0 Сампдория (Генуя)
    48' 86'
    01.12.2010 1' -62' Металлист (Харьков) 2:1 Дебрецен (Дебрецен)
    50'
    16.09.2010 1' -43' Дебрецен (Дебрецен) 0:5 Металлист (Харьков)
    43'
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