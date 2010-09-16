Петер Кабат - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Кабат
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Кабат
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дебрецен
|3
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Дебрецен (Дебрецен)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|48' 86'
|01.12.2010
|1' -62'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Дебрецен (Дебрецен)
|50'
|16.09.2010
|1' -43'
|Дебрецен (Дебрецен)
|0:5
|Металлист (Харьков)
|43'