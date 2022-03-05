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    Александр Вальке - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Александр
    Фамилия Вальке
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Ораниенбург
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 июня 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.05.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    08.05.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    10.04.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    05.03.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Альтах (Альтах)
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