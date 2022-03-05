Александр Вальке - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Вальке
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ораниенбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Вальке
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ораниенбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.05.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Альтах (Альтах)